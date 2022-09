Torino, Zima: “Preso un gol stupido contro l’Inter. Meritavamo almeno un punto”

Intervistato a Idnes, David Zima, difensore del Torino, ha parlato anche della partita persa sabato contro l’Inter, che contro i granata è riuscita a trovare una vittoria pesante dopo aver perso tre delle ultime quattro partite: “Volevamo mostrare nella partita che stiamo bene, cosa che abbiamo fatto. Ma non abbiamo convertito le occasioni avute e all’ultimo minuto abbiamo preso un gol da una situazione così stupida. Negli ultimi venti minuti, però, l’Inter ci ha assediati. Ma fino ad allora abbiamo giocato bene, meritavamo almeno un punto. E avremmo potuto anche facilmente vincere. Se tutti facciamo quello che l’allenatore vuole che facciamo, possiamo battere qualsiasi avversario. Inter, Milan, Juventus, poco importa. Dipende sempre da come ci prepariamo per situazioni di partita specifiche“.

Foto: Twitter Torino