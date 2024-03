Torino, Zapata: “Partita approcciata bene fin dall’inizio. Arrivare in doppia cifra è un bel traguardo”

Il Torino ha espugnato il Bluenergy Stadium, battendo con un secco 2-0 l’Udinese. Al termine del match l’attaccante die granata Duvan Zapata, autore del gol che ha sbloccato la sfida, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, ai microfoni di DAZN:

“Era una partita difficile, l’abbiamo affrontata in maniera positiva fin dall’inizio. Abbiamo sfruttato subito gli spazi e capito bene come colpire l’Udinese. Per fortuna abbiamo portato a casa i tre punti. Mi ricordo bene il periodo vissuto ad Udine, è stato importante per la mia carriera. La doppia cifra è un bel traguardo personale ma l’importante è che oggi abbiamo vinto. Per un attaccante è sempre importante segnare. L’azione del gol l’abbiamo provata in settimana tante volte con Vojvoda. La squadra mi aiuta, qui mi trovo bene. Mancano nove gare e pensiamo partita dopo partita. Dopo la pausa ci faremo trovare pronti per la sfida con il Monza”.

Foto: Instagram Torino