Torino, Vojvoda su Juric: “Ti fa capire che qua si lavora e si muore”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’esterno del Torino, Mergim Vojvoda, ha parlato di Ivan Juric: “Ti dice le cose davanti a tutti, sia che tu abbia fatto bene sia che tu abbia fatto male, ti fa crescere e ti fa capire che qua si lavora e si muore. In questa squadra ci sono tanti leader, ognuno deve esserlo. Ma un leader non è uno che parla, è uno che dà l’esempio e fa le cose bene. Voglio fare sei assist e cinque o sei gol: se mi prendi al fantacalcio, non sbagli”.

Foto: Twitter Torino