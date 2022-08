Torino, Vlasic: “Convinto dal club e dalla Serie A. Juric? Siamo di Spalato, c’è feeling”

Nikola Vlasic è un nuovo calciatore del Torino. Dopo l’ufficialità, il centrocampista ha rilasciato le sue prime parole da calciatore granata ai canali ufficiali del club: “Sono felice di essere in questo grande club e non vedo l’ora di conoscere la squadra, di allenarmi con i compagni. Sono una persona che lavora duramente, mi piace allenarmi molto e in campo do sempre il 100%. So che il Toro è un club in cui bisogna dare tutto e io faccio esattamente questo. Motivi della scelta? Sia giocare in un campionato come la Serie A sia giocare nel Toro con un ottimo allenatore. Ho messo insieme i pezzi del puzzle e credo di aver fatto la scelta giusta per me. Ci siamo già incontrati. E’ un grandissimo allenatore e in Croazia lo rispettano tutti. Poi siamo della stessa città, per cui c’è una bella connessione tra noi“.

Foto: Torino Instagram