Torino, visite mediche in corso per Saba Sazonov

Visite mediche in corso per Saba Sazonov, il nuovo centrale del Torino di Ivan Juric, in uscita dalla Dinamo Mosca, poi la firma.

Il calciatore russo, classe 2002, nato a San Pietroburgo ma naturalizzato georgiano, arriva a titolo definitivo per circa 3 milioni di euro.

Nel corso dell’ultima stagione nel massimo campionato russo, il difensore ha collezionato 14 presenze, siglando una rete.

Foto: Instagram Sazonov