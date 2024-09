Torino, Vanoli: “Ora le sfide più insidiose. Ricci? Deve puntare sempre più in alto”

Il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, fresco del premio come miglior allenatore del mese, ha presentato in Conferenza Stampa la sfida di domani contro il Lecce. Qui di seguito le parole dell’allenatore ex Venezia.

Le prossime partite: “Quando si rientra dalla pausa Nazionali, la prima partita è sempre quella più delicata. Ne ho parlato con i ragazzi. Abbiamo lavorato davvero bene con chi è rimasto, abbiamo svolto il programma che ci siamo posti. E abbiamo organizzato i rientri, Maripan e Sanabria hanno fatto un viaggio lungo ma hanno recuperato bene”.

Premio come tecnico del mese: “E’ una bella soddisfazione. Non è solo Paolo Vanoli, ma va condiviso con il club, con lo staff e con chi lavora dietro le quinte, oltre ai giocatori. E poi l’accoglienza dei tifosi…l’ho detto ai ragazzi: non mi piacciono i premi singoli, preferisco quelli collettivi”.

Su Ricci: “I giovani hanno bisogno di crescere. E’ stato bravo a continuare il suo percorso: la Nazionale è un’esperienza importante, è stato nella prima parte di preparazione all’Europeo e questo è un premio per lui. Deve avere obiettivi sempre più alti con il Toro”.

Foto: Instagram Torino