Torino, Vagnati: “Toro più forte? Direi di sì”

Il giorno dopo la chiusura del claciomercato estivo, Davide Vagnati direttore tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa.

Il Toro è più forte? “Se ad inizio mercato avessi saputo che il mercato sarebbe stato questo, direi di sì”.

Rispetto ad un anno fa, c’è stato un salto di qualità? “Non mi piace dire se siamo più o meno forti, mancherei di rispetto verso chi c’era l’anno scorso e ripeto che parlerà il campo. Abbiamo speranze e aspettative su alcuni di loro, spero che si possa continuare con loro anche in futuro. Non mi piace cambiare molto, ma è evidente che quando si deve continuare un percorso con un giocatore bisogna essere d’accordo tutti. Mi auguro che tutti i ragazzi siano ben centrati sul lavoro da fare e sul futuro in granata”.

Foto: Sito Torino