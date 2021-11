Torino-Udinese è 1-0 all’intervallo: decide un bel gol di Brekalo

All’Olimpico Grande Torino i granata ospitano l’Udinese nel posticipo della 13a giornata di Serie A 2021-22.

E’ di Belotti la prima chance del match dopo 7 minuti, colpo di testa che termina sul fondo. Un giro di lancette e il Toro passa in vantaggio: rinvio di Milinkovic-Savic, sponda di Belotti e Brekalo da 25 metri batte Silvestri con un destro potente e angolato.

Prova a reagire l’Udinese e Becao salta più in alto di tutti su corner, Aina prolunga per un altro tiro dalla bandierina.

Ancora i bianconeri in spinta, è Pussetto al 26′ ad impegnare Milinkovic-Savic.

Altre due chance granata targate Belotti, prima Silvestri e poi un muro difensivo negano la gioia al numero 9.

All’intervallo la squadra di Juric è avanti di misura, decide Brekalo.

Foto: Twitter Torino