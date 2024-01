Torino, tre schiaffi al Napoli. È crisi profonda per i Campioni d’Italia

Il Torino cala il tris al Napoli: 3-0. La partita si sblocca poco prima dell’intervallo con i granata che sfruttano al meglio una palla inattiva. Su un calcio di punizione da posizione defilata il pallone viene scodellato in area di rigore e, dopo una deviazione di Zapata, Sanabria si riporta a tu per tu con Gollini e rimane freddissimo depositando in rete l’1-0. Nella ripresa Mazzarri prova a cambiare subito le carte in tavola: dentro Mazzocchi, fuori Zielinski. Ma l’esordio dell’esterno dura solo 4′: brutto intervento su Lazaro e rosso diretto. Un episodio decisivo con il Torino in vantaggio di un gol e con un uomo in più. E i granata dilagano, prima con una rasoiata dalla distanza di Vlasic e, poi, con l’incornata di Buongiorno che fissa il risultato sul 3-0. Il Napoli scende così al nono posto.

Foto: Instagram Serie A