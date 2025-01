Torino, tentativo per Elmas: chiesto il prestito al Lipsia

Il Torino vuole regalare rinforzi a Paolo Vanoli. Stando quanto riportato da Gianluigi Longari, il club di Urbano Cairo sta facendo un tentativo per Eljif Elmas, ex Napoli ora di proprietà del RB Lipsia. Il club granata ha chiesto il centrocampista in prestito. Situazione da monitorare.

foto : Twitter RB Lipsia