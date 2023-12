Torino, tensione Juric-Radonjic. Calciatore allontanato dal campo durante la rifinitura

Tensione in casa Torino a poche ore dalla sfida interna con l’Atalanta. Ivan Juric, come riporta La Stampa, avrebbe allontanato dal campo Nemanja Radonjic in occasione della rifinitura. Colpa dell’atteggiamento del serbo, giudicato troppo superficiale dal tecnico. Probabile che il calciatore granata non venga convocato stasera per l’atteso appuntamento con l’Atalanta.

Non è la prima volte che i due hanno una doscussione pesante, era accaduto qualche mese fa, poco prima di un derby con la Juve e in altre occasioni.

Foto: twitter Torino