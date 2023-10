Torino, tegola Schuurs: esce in barella in lacrime dopo un infortunio al ginocchio

Brutte notizie per Ivan Juric durante Torino-Inter. Al minuto 49′ Perr Schuurs ha dovuto abbandonare il campo di gioco per un problema al ginocchio dopo aver subito fallo da Calhanoglu dopo un bel disimpegno. Per il difensore granata si teme un infortunio serio, tanto che il calciatore è uscito scortato in barella e in lacrime per il dolore.

Foto: Instagram Schuurs