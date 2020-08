Torino, steso il Novara in amichevole: in gol Zaza e Belotti

Buone indicazioni per il nuovo Torino di Marco Giampaolo che oggi per la prima volta scende in campo in amichevole contro il Novara durante il ritiro pre-campionato. I granata hanno giocato in scioltezza e sono passati in vantaggio con Zaza e Belotti nel primo tempo. Nella ripresa per il Novara accorcia le distanze Bortolussi prima del nuovo affondo del Toro che chiude i giochi sul 4-1 con i gol di Segre ed Edera. A centrocampo presente anche Linetty, arrivato negli scorsi giorni.

Foto: twitter Torino