Torino, stagione finita per Vlasic: lesione di alto grado del tendine dell’adduttore

Tegola per il Torino: stagione finita per Nikola Vlasic. Di seguito la nota: “Il calciatore granata Nikola Vlasic, uscito anzitempo durante la sfida contro il Bologna, è stato sottoposto ad accertamenti clinici che hanno evidenziato una lesione di alto grado del tendine dell’adduttore lungo di destra. Si effettueranno ulteriori consulenze specialistiche nei prossimi giorni per definire l’iter terapeutico successivo”.

Foto: Instagram Torino