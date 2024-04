Torino, si ferma Gineitis: problemi al legamento crociato per il centrocampista

Ivan Juric non potrà contare su Gvidas Gineitis per i prossimi impegni del Torino. Gli esami strumentali ai quali il centrocampista si è sottoposto oggi, infatti, hanno evidenziato un interessamento distrattivo del legamento crociato posteriore. Questo il comunicato della società granata:

“Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto il calciatore Gvidas Gineitis – in seguito al trauma distorsivo del ginocchio destro riportato in allenamento – hanno evidenziato un interessamento distrattivo al legamento crociato posteriore. In accordo con i consulenti ortopedici verrà intrapreso un percorso conservativo. Il quadro verrà monitorato con nuovi esami strumentali nelle prossime settimane”.

Foto: Instagram Gineitis