Torino, Schuurs: “All’Ajax guardavo le partite del Toro, c’erano già stati contatti”

Perr Schuurs è un nuovo calciatore del Torino. Dopo l’ufficialità, il difensore olandese ex Ajax ha rilasciato le prime parole da calciatore granata ai microfoni ufficiali del Toro: “Le mie prime impressioni sono ottime, ho trovato persone gentili e lo stadio è bellissimo. Sono felice qui, ci è voluto un po’ di tempo ma sono contento. Ho scelto il 3, lo avevo già all’Ajax e sono contento di poterlo avere. Mi piace giocare in verticale e attaccare, ma anche difendere: la cosa più importante è tenere inviolata la propria porta. All’Ajax guardavo le partite del Toro, avevamo avuto contatti tanto tempo fa e ho già visto le partite. Conosco l’incidente di Superga, è impressionante: forse la più forte della serie A. Il Toro ha una storia gloriosa, ora è arrivato il momento di fare una nuova storia. So che Ajax e Toro si sfidarono in finale di Coppa UEFA, ho visto gli highlights“.

Foto: Torino Instagram