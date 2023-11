Torino-Sassuolo, esultanza polemica di Juric: dito medio dalla tribuna

Il Torino trova il secondo successo consecutivo e batte il Sassuolo, ma a far discutere è l’esultanza di Ivan Juric. Al termine del prezioso successo contro i neroverdi di Dionisi, l’allenatore croato si è lasciato andare a un’esultanza ben sopra le righe: dito mediomostrato in tribuna (era squalificato dopo il rosso rimediato a Lecce) a chi lo aveva criticato negli ultimi giorni dopo il ko con il Frosinone. Il tutto davanti al direttore dell’area tecnica del Torino, Davide Vagnati, che non è riuscito a frenare l’ardore del suo allenatore.

Foto: Twitter Torino