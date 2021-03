Torino-Sassuolo è 0-2 all’intervallo: doppietta di Berardi

Nel recupero della 24a giornata di Serie A si sfidano Torino e Sassuolo all’Olimpico-Grande Torino.

Partono bene gli ospiti e trovano dopo soli 6′ la rete che sblocca la partita, è Berardi ad infilare Sirigu col sinistro dopo un’ottima sponda di Caputo.

Non tarda ad arrivare la risposta della squadra di Nicola con varie occasioni: prima Mandragora, poi i tentativi di Murru e Sanabria ma Consigli si fa trovare pronto.

Al 39′ il Sassuolo raddoppia, sulla destra Toljan fa partire un cross lungo sul secondo palo per Berardi, il numero 25 sfrutta l’incertezza di Rincon e Sanabria e calcia splendidamente al volo sotto le gambe del portiere.

Nel finale di tempo Belotti si coordina e sfiora il gol che avrebbe accorciato le distanze in rovesciata, palla fuori di un soffio.

La doppietta personale di Berardi decide i primi 45′, le due squadre vanno al riposo con i neroverdi in vantaggio di due reti.

