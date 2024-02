Torino, Rodriguez: c’è lesione di basso grado agli adduttori della gamba destra

Arrivano brutte notizie dall’infermeria per Ivan Juric e per il Torino. Secondo quanto comunicato poco fa dal club granata, Ricardo Rodriguez ha riportato una lesione di basso grado agli adduttori della gamba destra dopo il fastidio muscolare accusato nella sfida di sabato sera contro il Sassuolo. Infortunio che potrebbe costringere il capitano a restare ai box per circa 2-3 settimane. Di seguito la nota ufficiale:

“Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto il calciatore Ricardo Rodríguez hanno evidenziato un interessamento distrattivo di basso grado del muscolo pettineo di destra. Il quadro verrà rivalutato nelle prossime settimane.”

Foto: sito Torino