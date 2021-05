Allenamento mattutino per il Torino in preparazione al recupero della 25a giornata di campionato contro la Lazio, calcio d’inizio domani alle ore 20.30. Dopo l’analisi video, Davide Nicola ha diretto un programma tecnico-tattico. Terapie per Gojak e Murru. Domani in calendario la sessione di rifinitura, a Roma. Lo ha comunicato il club granata nel suo sito ufficiale.

Foto: Sito Torino