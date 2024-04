Torino, porte aperte al Filadelfia in vista della Juve: 2000 tifosi presenti. Ilic in gruppo

Sale l’attesa in vista del derby della Mole, in programma per sabato alle ore 18.Il Torino ha aperto le porte del Filadelfia per l’allenamento di oggi, con circa 2000 persone che hanno risposto presente e stanno caricando i giocatori in vista della Juventus. Le buone notizie per Ivan Juric arrivano da Ivan Ilic, che si sta allenando con il resto del gruppo.

Foto: Instagram Torino