Torino, personalizzato per Baselli. Lavoro atletico per Singo, il report odierno

Sessione pomeridiana di rifinitura per il Torino al Filadelfia, in preparazione alla partita di domani pomeriggio contro il Sassuolo (stadio Olimpico Grande Torino, calcio d’inizio ore 15), recupero della ventiquattresima giornata del campionato di serie A. Dopo l’analisi tattica Davide Nicola ha fatto svolgere un allenamento tecnico-tattico, con esercitazioni a tema. Lavoro personalizzato per Baselli, mentre Singo ha svolto un training individuale sulla parte atletica.