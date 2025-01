Torino, perché Beto è sempre più indispensabile

Un attaccante come il pane o l’aria per respirare. Da almeno due o tre settimane il Torino è sulle tracce di Beto, sempre più separato in casa Everton. Ieri alcuni lanci inglesi lo avevano dato addirittura in volo per Torino, di sicuro il club granata ha bisogno di accelerare per dare a Vanoli il famoso erede di Zapata, ai box da tempo per un grave infortunio. Operazione in prestito che può diventare rapidamente obbligo, l’Everton vorrebbe direttamente un obbligo per un totale di 12-13 milioni più bonus per toccare o sfondare quota 15. Il Torino sta vivendo una delle stagioni peggiori della sua storia recente, ha rinnovato fino al 2027 il contatto a Vagnati senza una motivazione tecnica in base ai riscontri più recenti. E ora ha bisogno di un attaccante senza perdere altro tempo: Beto oppure un altro. Meglio Beto, sempre più indispensabile.

Foto: Sito Everton