Torino, parla Bayeye: “Mi piace il gioco di Juric. Non vedo l’ora di scendere in campo”

Brian Bayeye è un nuovo giocatore del Torino. Le parole del nuovo esterno granata ai microfoni di Torino Channel: “Sono felicissimo di essere qui, non non vedo l’ora di scendere in campo e di mettermi a disposizione del mister e della società. Ho iniziato a giocare a calcio a 10 anni, poi mi sono trasferito in serie B francese e infine al Catanzaro: in Calabria ho fatto tre anni, eravamo una squadra forte con un tecnico preparato e ho fatto molto bene. La mia dote principale è la corsa unita alla tecnica, mi piace fare avanti e indietro sulla fascia. Il gioco di Juric? E’ bello perché ci sono gli esterni alti, siamo portati ad attaccare“.

Foto: Instagram Torino