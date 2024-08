Torino, nuova operazione per Schuurs. Il report

Slitta il rientro in campo di Perr Schuurs: il difensore si è sottoposto a una nuova operazione. Di seguito la nota: “Il calciatore Perr Schuurs è stato sottoposto in data odierna ad intervento artroscopico a livello del ginocchio sinistro presso la Fortius Clinic di Londra dal Dr Andy Williams, alla presenza del responsabile sanitario del Club Dr Daniele Mozzone. L’intervento ha avuto esito positivo e il calciatore rientrerà immediatamente a Torino per proseguire il percorso riabilitativo”

Foto: Instagram Schuurs