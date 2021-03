Torino, Nkoulou finalmente negativo al Covid-19. Ora le visite mediche

Dopo 31 giorni il difensore del Torino, Nicolas Nkoulou, può dirsi finalmente guarito dal Covid-19. Gli ultimi test molecolari cui si è sottoposto hanno dato esito negativo, il camerunense era fermo in questa situazione dallo scorso 26 febbraio. Prima di tornare ad allenarsi al centro sportivo Filadelfia, Nkoulou dovrà superare le visite mediche, poi comincerà con un programma personalizzato. Nicola lo attende in campo per mercoledì, è quasi impossibile vederlo nella lista dei convocati per il derby con la Juventus.