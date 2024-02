Torino, niente di grave per Rodriguez e Tameze. Ecco l’esito degli esami

Dopo i precedenti infortuni di Schuurs e Buongiorno, si temeva un’emergenza infortuni visti gli stop anche di Rodriguez e Tameze nell’ultima giornata di Serie A. Il primo aveva accusato un problema muscolare all’adduttore, mentre il secondo ha avuto fastidio ad un polpaccio. Gli esami, però, non hanno evidenziato lesioni muscolari per entrambi i giocatori. Così, mentre il capitano del Torino sta sostenendo terapie per recuperare, il francese può essere titolare già per la prossima gara contro il Sassuolo.

Foto: Instagram Torino