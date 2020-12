Torino, nel caos Segre per un post su Instagram con la maglia di Dybala

E’ un giorno difficile per Jacopo Segre, il giovane centrocampista del Torino è nel caos per una foto che lo ritrae con una maglia di Dybala della Juventus. Ciò è avvenuto proprio nel giorno successivo alla sconfitta nel derby: il giovane classe ’97 ha provato a rispondere alle critiche sul suo profilo Instagram, luogo del fattaccio iniziale:

“Ho commesso l’errore di scattare una foto con la maglia di Dybala, un semplice regalo per un parente argentino. Ho sbagliato e voglio chiedere scusa a tutti i tifosi e tutto il mondo Toro. Jacopo Segre è granata dentro. E sarà sempre granata”.

Foto: sito ufficiale Torino