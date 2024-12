Torino-Napoli, le formazioni ufficiali

Alle 15 si gioca Torino-Napoli, sfida importantissima per il rilancio in classifica dei padroni di casa, e per la conferma del primo posto per la squadra di Conte. Vanoli opta per la coppia d’attacco Adams-Sanabria. Gli azzurri si presentano in campo coi soliti undici.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Gineitis, Vojvoda; Adams, Sanabria. All. Vanoli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvataskhelia. All. Conte.

foto: sito ufficiale Torino