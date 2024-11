Torino-Monza, le formazioni ufficiali

Dallo Stadio Olimpico di Torino, il Toro ospita il Monza per il match delle 15:00, valido per la 13ª giornata di Serie A. Dopo un buon inizio di stagione, i granata sembrano aver perso certezze, con una sola vittoria e sei sconfitte nelle ultime sette partite. Il Monza, dal canto suo, si trova al penultimo posto con soli 8 punti, condividendo la posizione con il Venezia. Sarà dunque una sfida cruciale per entrambe le squadre, con i brianzoli chiamati a riscattarsi per cercare di risollevare le proprie sorti in campionato.

Di seguito le formazioni ufficiali:

TORINO (3-5-2) Milinkovic-Savic; Coco, Walukiewicz, Masina; Vojvoda, Vlasic, Ricci, Gineitis, Lazaro; Adams, Sanabria. Allenatore. Vanoli.

MONZA (3-4-2-1) Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakoupoulos; Mota, Maldini; Djuric. Allenatore. Nesta.

