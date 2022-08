Torino, Milinkovic-Savic: “Partita tosta, Lazio una delle migliori. Contento di non aver subito gol”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita tra Torino e Lazio, il portiere granata, Vanja Milinkovic-Savic, ha così commentato la partita dell’Olimpico Grande Torino: “Ho visto una partita tosta, la Lazio è una delle migliori in circolazione. Abbiamo sofferto un po’ ma è andata bene. Sono contento, poi quando non si subiscono gol lo sono ancora di più. Sergej? Poteva fare meglio nell’occasione che ha avuto, non è stato molto bravo. Abbiamo una tabella a casa, per adesso lui è più avanti“.

Foto: Instagram Milinkovic-Savic