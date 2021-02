Torino-Mandragora, scambio di firme in corso

Come riportato in esclusiva, Rolando Mandragora è praticamente un giocatore del Torino, siamo allo scambio di firme tra le parti. Il centrocampista lascia l‘Udinese e si trasferisce in granata dalla Juventus in prestito con obbligo di riscatto.

Firmerà un quadriennale. Nella giornata di oggi il classe ’97 ha sostenuto le visite al centro Medicina dello Sport allo stadio Grande Torino e nelle prossime ore sarà già a disposizione del suo nuovo allenatore.

Foto: Twitter uff. Udinese