Torino, lussazione alla spalla per Schuurs: salterà la Roma. Il report

Confermato il pessimismo dei medici granata e di Ivan Juric: lussazione alla spalla per Per Schuurs. Il centrale olandese ha dovuto abbandonare il campo al 22′ contro la Sampdoria a causa del problema rimediato. Ecco il report pubblicato poco fa sul sito ufficiale dei granata: “Il difensore Perr Schuurs durante il match di ieri sera contro la Sampdoria ha riportato una lussazione gleno-omerale della spalla destra, che è stata ridotta. Nei prossimi giorni verranno eseguiti ulteriori accertamenti strumentali per pianificare il percorso terapeutico”.

Foto: Torino Instagram