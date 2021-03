Torino, Linetty finalmente negativo al Covid-19. Belotti e altri tre calciatori ancora ai box

Una buona notizia in questo lunedì per Davide Nicola, tecnico del Torino, dopo la brutta sconfitta rimediata ieri sul campo del Crotone. Torna a disposizione Karol Linetty, che si è finalmente negativizzato dal Covid-19 e può aggregarsi nuovamente al gruppo. Prima, però, Linetty dovrà sottoporsi alle visite di idoneità sportiva, che verranno svolte tra oggi e domani. Soltanto dopo averle superate potrà dunque tornare in campo. Restano positivi invece Belotti, Bremer, Nkoulou e Singo.

Foto: Twitter Torino