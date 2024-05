Torino, lettera di scuse della squadra ai tifosi dopo i fatti di Superga

E’ diventato virale in poche ore il post pubblicato incautamente dal portiere Luca Gemello, del Torino, lo scorso 4 maggio, anniversario della . Un video girato dall’interno del pullman che ieri lasciava Superga. Un modo per celebrare l’affetto granata senza rendersi conto che in sottofondo alcuni giocatori criticavano proprio i tifosi. L’audio è disturbato, ma qualcuno ha captato anche delle offese. Il video è stato rimosso pochi minuti dopo, ma ormai era tardi. I commenti, durissimi, sui social.

Oggi è arrivata una lettera sui social, di scuse, da parte dei giocatori ai propri tifosi.

Questo il testo: “Ciò che è successo sabato scorso ha lasciato in tutti noi un profondo dispiacere. Vogliamo far sentire la nostra voce per chiedere umilmente scusa a tutti, consapevoli della gravità di quanto è accaduto. Ci sentiamo tutti responsabili, non ci sono buoni e cattivi. Ne abbiamo parlato al nostro interno e abbiamo preso i provvedimenti del caso, e altrettanto ha fatto la Società, subito intervenuta. Ora massima concentrazione per le prossime tre partite: noi ci crediamo ancora. Sempre forza Toro”.

