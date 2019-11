Torino, lesione isolata al collaterale per Lyanco. Problema muscolare per Laxalt

Doppia sessione di allenamento per il Torino. Lavoro massimamente dedicato alla parte atletica nella seduta mattutina, programma tecnico al pomeriggio con partita finale a tempo e campo ridotti. Presenti al Filadelfia dopo pranzo anche Aina, Belotti, Izzo, Lukic, Sirigu e Ujkani di rientro dalle rispettive Nazionali. L’esame clinico e gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Lyanco alla clinica Fornaca hanno evidenziato una lesione isolata al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Dopo un consulto con il dottor Misischi lo staff medico granata ha optato per il trattamento conservativo. Al termine della partita tra Argentina e Uruguay l’esterno granata Laxalt ha lamentato un dolore alla coscia destra: gli esami cui è stato sottoposto oggi hanno evidenziato uno stiramento miotendineo al retto femorale. La prognosi, come riporta il sito ufficiale, verrà valutata secondo l’evoluzione clinica. Infine allenamento atletico personalizzato per Bonifazi e terapie per Falque.

Foto: Torino sito ufficiale