Torino-Lecce, le formazioni ufficiali

In attesa che le due squadre scendano in campo per l’inizio del match Torino-Lecce che concluderà questa 5° giornata di Serie A, ecco di seguito le formazioni ufficiali.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Schuurs, Lukic, Pellegri, Rodriguez, Ilkhan, Vlasic, Lazaro, Djidji, Vojvoda, Radonjc. All Paro

LECCE (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Bistrovic, Di Francesco, Tuia, Gonzalez, Gendrey, Banda, Gallo, Hjulmand, Ceesay. All Baroni

Foto: Sito Ufficiale Torino