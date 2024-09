Torino-Lazio, le formazioni ufficiali

Torino-Lazio è il match che apre questa domenica di Serie A, e che vede in campo due squadre in ottima forma e in lotta per le posizioni di classifica europee. Paleari in porta dal primo minuto per il Torino, torna invece tra i titolari Castellanos per i biancocelesti. Qui di seguito le scelte dei due tecnici.

TORINO (3-5-2): Paleari; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Tameze, Ilic, Borna Sosa; Sanabria, Zapata. All. Vanoli

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

Foto: Instagram Torino