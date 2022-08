Torino, Lazaro si presenta: “Sono contento di essere qui. Non vedo l’ora di iniziare”

Valentino Lazaro è un nuovo calciatore del Torino. Arrivato in prestito con diritto di riscatto dall‘Inter, l’esterno ha rilasciato le sue prime parole da giocatore granata: “Sono contento di essere qui e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con la squadra. Mi sarebbe piaciuto prendere il 9, ma è degli attaccanti e allora il 19 è quello perfetto. Non vedo l’ora di iniziare”.

Foto: Instagram Torino