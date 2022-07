Torino, l’addio di Mandragora: “Lascio con la certezza di aver dato tutto”

Rolando Mandragora è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista, però, ha voluto salutare il Torino ed i suoi tifosi attraverso una lunga lettera pubblicata sui propri canali social: “È arrivato il momento dei saluti. Sarebbe difficile spiegare in un semplice messaggio quello che di bello ho vissuto in questo anno e mezzo.. È stato un percorso fatto di difficoltà ma anche di momenti belli e ricchi di soddisfazioni. Torino mi ha dato tanto, tantissimo… Lascio con immensa gratitudine e una certezza: quella di aver dato sempre tutto e l’unico rammarico è di non sapere se ad oggi sono riuscito a restituire tutto l’affetto che voi avete dato a me. Vi sarò sempre grato e sarò sempre grato a questa città. Voglio ringraziare in particolar modo voi tifosi, la proprietà, il mister, lo staff e il personale del Club: magazzinieri, fisioterapisti, cuochi e dirigenti perché senza di loro sarebbe stato tutto molto più difficile. Grazie di tutto”.

Foto: Instagram Mandragora