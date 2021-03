Torino, la madre di Zaza dura sui social: “Mio figlio gioca in una società senza stimoli”

I social spesso possono essere pericolosi e far esprimere sentimenti e idee che generano polemiche. L’ultima tra queste è nata in casa Torino, dove la madre dell’attaccante, Simone Zaza, ha accusato la società granata di non avere stimoli e nessun futuro per il figlio.

Queste le parole della signora Caterina Mastrofrancesco su facebook: “Sono consapevole che da quando è arrivato al Toro, non è il Simone che io conosco. Domenica ha fatto veramente male ed è giusto che venga criticato, ci mancherebbe. Quello che mi fa rabbia è la cattiveria da parte di alcuni tifosi nel giudicarlo e nell’augurargli addirittura la morte. Da genitore soffro, a cosa siamo arrivati in questo mondo”.

A quel punto però qualcuno ha rincarato la dose e la madre dell’attaccante del Toro ha risposto per le rime: “Mastico calcio da trent’anni. Con una società del genere non hai né stimoli né tantomeno voglia di entrare in campo. Spero solo che vi salviate e che Zaza vada via quanto prima”.

Foto: Vivo Azzurro