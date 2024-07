Torino, Krzyżanowski in dirittura d’arrivo

Jakub Krzyżanowski è in dirittura d’arrivo al Torino, una notizia svelata da Giacomo Morandin questo pomeriggio e poi aggiornata questa sera (ore 22.47). Il giocatore arriverà a Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto. Prima, però, il rinnovo con il Wisla Krakow. L’esterno mancino andrà in Primavera e potrà essere aggregato alla prima squadra di Vanoli.

