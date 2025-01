Torino-Juventus, rissa tra i tifosi: 73 daspo

Il Derby di Torino in mezzo alla bufera. Infatti alla vigilia della sfida di andata ci sono stati diversi scontri tra le due tifoserie con tanto di razzi, petardi, bastoni, cinghi e manganelli telescopici in zona precollinare. Si credeva che fosse un quartiere con bassa presenza di telecamere ma le telecamere ci sono e hanno immortalato bene la rissa e sono state importanti nella ricostruzione dei fatti e nel riconoscimento dei volti delle persone presenti.

In mattinata è partita l’operazione da parte della Digos torinese. Ventitré persone denunciate e 73 daspo, tra cui dieci a persone che non fanno parte del tifo organizzato. Tra gli indivuati dalla Digos anche 20 ultras già diffidati per fatti di violenza, simili a questi, il cui provvedimento è ancora in corso di validità. Diffide, non solo a chi ha partecipato agli scontri fuori dallo stadio, ma anche chi si è reso colpevole dei danneggiamenti di seggiolini e dei bagni del settore ospite dello Juventus Stadium.