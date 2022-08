Torino, Juric su Lukic: “Gesto grave. Deciderà la società”

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della gara contro il Monza, il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha commentato il caso Lukic: “Un gesto abbastanza clamoroso. Difficile capire come un ragazzo da 6 anni qui e che è un pezzo di pane faccia una cosa del genere. Certamente è una cosa grave. E’ il capitano e il gesto è brutto e clamoroso. Il ragazzo in 6 anni non ha mai detto niente: è veramente grave. La cosa è meno mia e più della società: loro cercheranno di fare il meglio. Come allenatore non posso entrare sulla questione: è una cosa tra lui e la società“.

Foto: Twitter Torino