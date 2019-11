Torino-Inter, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani alle 20.45 Torino e Inter si sfideranno nel terzo anticipo valido per la 13a giornata del campionato di Serie A. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Mazzarri conferma il consueto 3-5-2 con Sirigu tra i pali, linea difensiva composta da Izzo, Nkoulou e Bremer. A centrocampo spazio a Baselli, Rincon e Meité, con Aina e Ansaldi sugli esterni. In attacco, Berenguer a supporto di Belotti. Conte deve fare ancora a meno di Sensi, ma ritrova D’Ambrosio pronto a partire da titolare in difesa insieme a De Vrij e Skriniar. Anche se non è escluso un possibile inserimento di D’Ambrosio al posto di Candreva sulla corsia destra, in quel caso in difesa giocherebbe Bastoni. In mediana i soliti Barella, Brozovic e Vecino, sull’out mancino ci sarà Biraghi. In attacco la collaudata coppia da gol formata da Lautaro e Lukaku.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Baselli, Rincon, Meité, Ansaldi; Berenguer, Belotti. All Mazzarri

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

Foto: sito ufficiale Inter