Torino-Inter, le formazioni ufficiali

Il posticipo domenicale di Serie A si gioca all’Olimpico Grande Torino dove i padroni di casa sono pronti a scendere in campo contro l’Inter. Juric imposta il Torino con il solito 3-4-2-1: in porta c’è Berisha, mentre a centrocampo Lukic vince il ballottaggio con Ricci. Inzaghi opta per Ranocchia al posto di De Vrij e Vecino al posto di Brozovic. Torna Dzeko. Di seguito le formazioni ufficiali:

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. All. Juric.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Vecino, Barella, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi

Foto: Twitter Inter