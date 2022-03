Juric: “Recuperati Lukic, Bremer e Rodriguez. In porta giocherà Berisha, per Sanabria valuteremo”

Ritrovare una vittoria che manca ormai da sette partite e rilanciare il percorso in campionato. È questo l’obiettivo del Torino di Ivan Juric, che domani sera affronterà l’Inter in un difficilissimo posticipo domenicale. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dei granata ha presentato così la sfida: “E’ stata una settimana difficile perché tanti giocatori hanno avuto la febbre, qualcuno ha recuperato e qualcuno no. Giochiamo contro una squadra forte, che sta bene ed è campione d’Italia. All’andata abbiamo fatto bene a livello tecnico, contro la Juventus poi abbiamo sfiorato anche la vittoria, per vincere dobbiamo fare una partita stracompetitiva alzando il livello tecnico”.

Il tecnico prosegue: “Analizzando le partite con calma vedi che ci sono gare come quelle di Bologna dove la squadra non ha subito niente, ha preso un palo e creato occasioni senza riuscire a vincere. In certe situazioni dobbiamo fare meglio, abbiamo recuperato diversi palloni a 30 metri dalla porta avversaria ma è mancato l’ultimo passaggio. Dominare una partita per 90 minuti, per il gioco che stiamo facendo, non è semplice”.

Sui recuperi dagli infortuni: “Domani giocherà Berisha, un po’ perché Milinkovic-Savic non ha ancora recuperato del tutto ma anche perché contro il Bologna ha fatto una buona prestazione. Lukic, Bremer e Rodriguez hanno recuperato, Zima non ci sarà mentre vedremo per Sanabria e Warming. Lui doveva andare in prestito, non è ancora pronto per questi livelli”.

Juric parla degli arbitri: “Dal gol annullato contro il Venezia in poi siamo stati un po’ danneggiati, ma ogni società ha dei momenti così, bisogna stare sereni”.

Foto: Twitter Torino