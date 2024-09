Torino, infortunio per Ilkhan in allenamento. Può saltare il suo trasferimento al Konyaspor

Durante l’allenamento a porte aperte di ieri della squadra di Vanoli, nei pressi dello Stadio Olimpico Grande Torino, il giocatore turco Emirhan İlkhan è stato costretto a uscire dal campo per via di un infortunio al ginocchio. Si attende il responso degli esami cui si sottoporrà lunedì, per stabilire l’entità del trauma e i relativi tempi del recupero. Il giocatore era ormai ad un passo dal passaggio ai turchi del Konyaspor, ma lo sfortunato episodio potrebbe rimettere in discussione la cessione del classe 2004.

Foto: X Torino