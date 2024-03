Torino, infortunio Ilic: esami tra oggi e domani

Apprensione in casa Torino dopo l’infortunio accusato da Ivan Ilic nel corso del primo tempo della partita di ieri sera contro la Fiorentina. “Sensazioni sull’infortunio? Non sono positive, ma vedremo con calma, tra domani e lunedì, con gli esami strumentali”, queste le parole del tecnico Juric nel post gara. Dichiarazioni che non fanno stare tranquilla la piazza granata. Il centrocampista serbo è stato infatti coinvolto in uno scontro di gioco con il viola Biraghi, ed ha avuto la peggio: il suo ginocchio sinistro ha subito una torsione innaturale nel momento in cui appoggia la gamba a terra. La speranza è che la stagione non possa terminare anticipatamente, ma in questo momento non è da escludersi nessuna eventualità.

Foto: Twitter F.C. Torino