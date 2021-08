Torino, infortunio al perone per Belotti. L’attaccante lascia il ritiro della Nazionale

Andrea Belotti durante Fiorentina-Torino ha rimediato un forte trauma contusivo ad un perone. L’attaccante è stato convocato da Roberto Mancini per la Nazionale ed è rimasto a Coverciano (dove era già in ritiro col Torino) per presenziare nella serata di domenica al raduno della Nazionale, poi si è sottoposto in mattinata agli esami del caso con lo staff azzurro. Secondo le prime diagnosi, per il Gallo sarebbe da mettere in preventivo uno stop di addirittura 4-5 settimane.

Il giocatore ha già lasciato il ritiro della Nazionale.